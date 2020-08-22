“الكوكي”:”سننافس على الرباعية الموسم المقبل”

الرياضة
  • -
  • 0
“الكوكي”:”سننافس على الرباعية الموسم المقبل” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

أكد مدرب فريق وفاق سطيف “نبيل الكوكي” أن الهدف الرئيسي بعد استئناف المنافسة هو التتويج بالرباعية.

المدرب التونسي قال في تصريحات للصفحة الرسمية للوفاق على موقع التواصل الإجتماعي:”وفاق سطيف ولد كبيرا وسيظل كبيرا، طموحاتنا في الموسم المقبل لن تختلف عن المواسم السابقة وهي التنافس على كل الألقاب المتاحة والتتويج بأكبر عدد منها”.

وأضاف:”الموسم المقبل، نستهدف التتويج بالرباعية، لأننا سنشارك في كأس الكاف وسننافس على الدوري  والكأس لعام 2020 وأيضا لقب نسخة 2019 في حال تقرر استمرارها”.

وختم:”وجدت راحتي في وفاق سطيف وفي مدينة سطيف، شخصيا أريد استكمال المشروع الذي بدأته، وحتى الإدارة لديها نفس الرغبة. مفاوضات تجديد العقد تسير في الاتجاه الصحيح”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=874728

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com