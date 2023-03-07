الكوكي: حققنا فوزا مهما ومباراة التأهل تلعب أمام الزمالك
بقلم عزيز طالبي
عبر مدرب شباب بلوزداد التونسي نبيل الكوكي عن رضاه بالفوز المحقق اليوم أمام المريخ السوداني بهدف وحيد اليوم الثلاثاء.
وفي تصريح له عقب نهاية اللقاء، قال مدرب السياربي: “الحمد لله حققنا فوز صعب أمام منافس يلعب كرة جميلة.. شكرا للاعبين على المجهودات المبذولة طيلة اللقاء .”
وأضاف الكوكي:” ضيعنا 5 أو 6 فرص سانحة لقتل المباراة خاصة في الشوط الثاني، لكن التسرع وغياب الفعالية حال دون ذلك.”
وتابع المدرب التونسي: “سنحضر الآن لمباراة وفاق سطيف في البطولة، وبعدها سنفكر في المواجهتين المصيريتين المتبقيتين للشباب في منافسة دوري أبطال إفريقيا.
وحتم مدرب أبناء لعقيبة: “لا توج فرق أكبر من الأخرى في منافسة الشامبيونزليغ، كل الفرق تملك نفس الحظوظ، وبالنسبة للشباب فمباراة التأهل ستلعب أمام الزمالك.”
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