الكوكي :”نسعى للفوز أمام صان داوز ولعب الإيّاب بأريحية”

أكّد مدرب شباب بلوزداد نبيل الكوكي جاهزية لاعبيه للفوز أمام الضيف صان داوز من جنوب إفريقيا في رابطة الأبطال.

وقال نبيل الكوكي خلال الندوة التي عقدها اليوم قبل موعد المباراة غدا “سنلعب أمام فريقي يعتبر ضمن الأفضل إفريقيا، نملك عزيمة قوية واللاعبون عازمون على تخطي الدور”

وأضاف نبيل الكوكي “طموحنا ليس محدودا، عندما نصل إلى المربع النهائي، فسأرشّح كل الفرق، لا يوجد فرقه كبير بين المرشّحين للفوز برابطة الأبطال”

كما أردف المدرب التونسي “يجب التعامل جيّدا مع المباراة، والتعامل معها جيّدا لوضع رجل في الدور المقبل قبل موعد العودة في جنوب إفريقيا”.

وختم الكوكي “رأينا عدد من الفرق تمر بأمور صعبة في البطولة الوطنية لكن إفريقيا تتألق واكبر دليل شبيبة القبائل”.

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