الكوكي: “هدفنا انهاء الموسم الجاري في “البوديوم””

جدد مدرب وفاق سطيف، نبيل الكوكي، طموحه في انهاء الموسم الجاري من البطولة ضمن احدى المراكز الثلاثة الأولى من جدول الترتيب.

وصرح الكوكي، عقب مباراتهم الأخيرة أمام نادي بارادو: “هدفنا تقديم أفضل ما لدينا من أجل انهاء الموسم الجاري من البطولة في البوديوم”.

كما أوضح: “هذا الهدف ليس من عادات فريق الوفاق، المتعود على لعب الألقاب، لكن بالنظر لما حدث في بداية الموسم، اذا نجحنا في انهاء الموسم في “البوديوم” ستكون عودة قوية”.

وختم نبيل الكوكي: “سنعمل جميعا على تقديم أفضل ما لدينا فيما تبقى من الموسم الجاري، سواء طاقم فني، لاعبين، وإدارة”.