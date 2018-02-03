“اللمّة” أول ألبوم خاص بالتراث الموسيقي النسوي لمنطقة الساورة

أصدرت فرقة ” لمّة بشارية” ألبوما جديدا تحت عنوان اللمّة، يأخذ عشاق هذا الفن إلى رحلة في عمق التراث النسوي لمنطقة الساورة.

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ويقترح هذا الألبوم الأوّل للفرقة الصادرعن دار النشر “أسطوانة”بمساهمة الديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة (لوندا).

مجموعة من الأغاني الشّعبية التي ترمز إلى هذه المنطقة الجنوبية الغربية.

يقدم هذا العمل تحت إشراف المطربة سعاد عسلة الّتي بادرت به مقطعين “سيدي مولانا” و”معشوق النّبي” من نوع الفردة.

في طبعة نسوية تعتمد على عدّة ألوان بنفس الأنغام المعروفة في الأداء الرجالي لموسيقى الفردة بلمسة تظهر المزيد من الأصالة.

وقد ضمّ المشروع الألبوم 12 مغنية وموسيقية من بشّار من ضمنهن حسناء البشّارية لأداء ستة ألوان موسيقية.

و شاركت حسناء البشارية بآلة القمبري و بصوتها المميز في أداء قطعتين من الديوان و هي “علي “و “سيدي ميمون”.

مع إدخال بعض الآلات لزيادة الإيقاع عن المعهود مع إدماج الطبل.

تختم اللمّة البشاريّة هذا الألبوم بـ 3 أغاني من الحضرة النّسوية التي تتميّز بمدح النّبي والدّين.

و هي عادات صوفية تؤدى في مختلف المحافل من حفلات شعبية و دينية والأعراس الّتي تقام في واحات المنطقة .