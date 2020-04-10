اللواء عبد القادر بن جلول: لم نسجل أي حالة للوباء بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة

الوطني
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اللواء عبد القادر بن جلول: لم نسجل أي حالة للوباء بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة
بقلم فوزية.م

أكد المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية، اللواء عبد القادر بن جلول، “أنه لم يتم تسجيل أي حالة لفيروس كورونا في الوقت الحالي على مستوى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة”.

وقال اللواء، في حوار لمجلة الجيش في عددها لشهر مارس المنصرم، أنه تم “إلغاء جميع العطل الاستثنائية أو غيرها بالنسبة لجميع المستخدمين في المجال الطبي وشبه الطبي والتقني من العسكريين والمدنيين”.

كما كشف المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية، أنه تم في هذا الاطار “تجهيز مصلحة الإنعاش بـ 22 سريرا مخصصا للمصابين بفيروس كورونا، علاوة على تلك المتوفرة على مستوى المستشفى”.


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