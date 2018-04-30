اللواء هامل :”ماحدث في ملاعبنا مؤخرا يندى له الجبين”

حث المدير العام للأمن الوطني، اللواء، عبد الغني هامل، على ضرورة الإلتزام بالروح الرياضية في رسالته لأطراف نهائي كأس الجمهورية.

وأكد اللواء للحاضرين في حفل الروح الرياضية الذي أقيم، اليوم :”أحث وأشجع طرفي المواجهة على منح صورة جميلة عن رياضتنا”.

وواصل :”ماحدث في ملاعبنا مؤخرا يندى له الجبين، حيث تحولت المُدرجات لساحة حرب، وتم التحكم فيها بفضل تدخلات عناصر الأمن”.

وأشار “اللواء هامل” لإستحداث يوم للروح الرياضية، بما يتناسب مع روح المُصالحة التي نادى بها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.