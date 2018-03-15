اللواء هامل يشرف إختتام الدورة التكوينية بمقر الافريبول

أشرف اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للامن الوطني، اليوم، على اختتام أشغال الدورة التكوينية لفائدة رؤساء مكاتب الاتصال الوطنية للدول الاعضاء في الافريبول.

التي دارت مجرياتها على مدار خمسة أيام، بمقر الافريبول ببن عكنون الجزائر، بحضور خبراء من الأمن الوطنيوالأفريبول.

والتقى اللواء عبد الغني هامل، بالمتكونين من ممثلي أجهزة الشرطة الأعضاء، ليؤكد لهم حرصه على مواصلة اللقاءات التكوينية.

التي ستسمح بتعزيز المعارف والخبرات الأمنية، والوصول الى أداء أمني متميز، يكفل أمن الموطن وحماية الممتلكات.

وفي ختام حديثه مع رؤساء مكاتب الاتصال الوطنية لأعضاء الافريبول، جدد اللواء عبد الغني هامل، شكره لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

نظير دعمه المتواصل لإرساء دعائم الامن والسلم بالقارة الافريقية، لاسيما التجسيد الفعلي للأفريبول، التي تمثل أحد ثمار هذه الجهود.

معبرا لهم في الوقت ذاته بأنهم، خيرة سفراء الافريبول، والقارة الافريقية،عبر المحافل الدولية، الى جانب مختلف المؤسسات الأمنية الاقليمية والدولية.