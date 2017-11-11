هنأ اللواء المدير العام للأمن الوطني، عبد الغني هامل، رياضيي جمعية الأمن الوطني للمصارعة “الجيدو” العائدين من أبوظبي.

حيث شاركوا في الألعاب العالمية للشرطة في أبو ظبي في الفترة الممتدة من 03 إلى 10 نوفمبر2017، وعرفت مشاركة 40 دولة.

واستقبل الرياضيين المدير العام للرياضات بوزارة الشباب والرياضة وإطارات سامية من الأمن الوطني، بمطار هواري بومدين الدولي.

وأبلغ مدير الصحة والنشاط الإجتماعي والرياضات، بتبليغ أعضاء البعثة تحيات وتهاني اللواء هامل بعد تألقهم في الجيدو.

حيث افتكوا مراتب مشرفة بحصولهم على ميداليتين فضيتين وميدالية برونزية، ورفع العلم الوطني في المحافل الوطنية والدولية.

وتحصل الرياضي بن عمادي عبد الرحمان أقل من 100كلغ على الميدالية برونزية، ورباحي محمد أقل من 60كلغ على الفضية.

بينما حصل عمران شجية أقل من52كلغ على الميدالية الفضية.