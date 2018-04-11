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“لاليغا” الإسبانية تُعزي الجزائر في شُهدائها

الرياضة
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“لاليغا” الإسبانية تُعزي الجزائر في شُهدائها
بقلم إسماعيل عشاش

قام الحساب الرسمي للدوري الإسباني “الليغا” على مُستوى موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” بتعزية الجزائريين بعد حادث سقوط طائرة عسكرية ببوفاريك.

وقامت “الليغا” بوضع العلم الجزائري على حسابها، في خرجة إنسانية تُعبر عن وقفتها مع عائلات الشهداء الـ257 الذين وافتهم المنية.

ونشر مُسيروا صفحة البطولة الإسبانية هذه الجملة :” لاليغا تقدم تعازيها لعائلات وأقارب ضحايا فاجعة تحطم الطائرة الجزائرية اليوم”.

وجاءت خطوة الإسبان بمثابة صفعة للبعض الذين إستغلوا الحادث من الجانب السياسي بدل التضامن مع جيرانهم في مُصابهم الجلل.

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