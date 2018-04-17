المؤبد لداعشية فرنسية من أصول جزائرية في العراق

أصدرت محكمة عراقية اليوم الثلاثاء حكما بالسجن المؤبد بحق الفرنسية ذي الأصول الجزائرية، جميلة بوطوطعو بعد إدانتها بالإنضمام لصفوف تنظيم داعش الإرهابي.

وصرحت جميلة بوطوطعو البالغة (29 عام)، أثناء محاكمتها، انها من أصول جزائرية و”اعتنقت الإسلام بعد أن كانت مسيحية”.

مؤكدة أنها قامت بمغادرة فرنسا مع زوجها “الذي كان مغني موسيقى الراب”،

مضيفة أنهما كانا في زيارة سياحية لتركيا عندما تلقى زوجها اتصالا من رجل يدعى “القرطبي”

الذي نقلها مع أطفالها لاحقا إلى مخبأ داخل قبو قبل نقلهم إلى العراق عبر سوريا.

وأصدر القضاء العراقي في فيفري الماضي، حكما بالسجن 7 أشهر على الفرنسية “ميلينا بوغدير” في الـ27 من عمرها،

وهذا بعد إدانتها بدخول العراق بطريقة غير شرعية، في حكم متساهل يتناقض مع التشدد ضد المتهمين بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي.