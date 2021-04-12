المؤبد لقاتل محامي في غابة بوشاوي بالعاصمة

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء توقيع عقوبة السجن المؤبد في حق المتهم “س.محمد امين ” الذي أقدم على ازهاق روح المحامي المتربص بنقابة المحامين بالبليدة، “ر،سفيان”.

واستفاد المتهم الثاني وهو ابن عمه “س.عبد الحق ” من حكم البراءة من تهمة اخفاء شياء مسروقة.

وتعود ملابسات القضية لتاريخ 11 نوفمصبر 2016، حين عثر على الضحية وهو محام متربص بنقابة البليدة جثة هامدة بغابة بوشاوي.

وعلى الفور فتحت الجهات الامنية تحقيقا موسعا حول الواقعة وتوصلت من خلال العديد من المغطيات للفاعل ويتعلق الأمر بالمتهم الرئيسي “س.محمدامين”.

وتبين أنه رافق الضحية يوم الوقائع الى غابة بوشاوي وقام بازهاق روحه بعدة طعنات على مستوى الرقبة والظهر والرأس واصل بهش رأس الضحية بصخرة.

اين قام الجاني بسرقة هاتف الضحية وسيارته اين سلم الهاتف لابن عمه لمسح جميع المعلومات والمعطيات التي يحملها.

لتوجه للمتهم الرئيس جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة و اخفاء اشياء مسروقة لابن عمه “س. عبد الحق”.

هذا وقال مصدر موثوق للنهار، ان المتهم اعترف خلال الجلسة التي تم البت فيها في جلسة سرية، ان المتهم اعترف وسرد الوقائع .

حيث أكد أن الضحية كانت له علاقات شاذة، وأنه يوم الوقائع لها التقاه وتنقل معه الى غابة بوشاوي وانزويا في مكان معزول وانه حينها حاول التحرش به لكنه رفض وان ذلك كان سببا طعنه بسكين على مستوى الرقبة.

ولما حاول الضحية الفرار واصل بطعنه عدة طعنات على مستوى الظهر ثم اكمل بطعنه على مستوى الصدر.

ولما سقط ارضا اخذ صخرة وهش به رأسه ثم غادر على متن سيارته واتصل بعد ذلك بوالد الضحية وطلب منه الاكتتاب له كون ابنه باع له السيارة.

كما سلم هاتف الضحية لابن عمه من أجل مسحه من المعطيات.

هذا وألزمت المحكمة المتهم بدفع مبلغ مليون دينار تعويض للأطراف المدنية.