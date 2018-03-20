المؤبد لمهرّبي “الكاشيات” داخل علب “الفرماج” عبر مطار الجزائر

التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات بالدارالبيضاء بالعاصمة، امسية امس عقوبات تراوحت بين المؤبد و15 سنة سجنا نافذا.

ضدّ أفراد شبكة إجرامية هربت اقراض المهلوسة “سوبيتاكس” عبر مطار هواري بومدين.

القضية الحالية تعود وقائعها إلى تاريخ 16 مارس 2014، حين تلقت فرقة مكافحة الإتجار الغير شرعي للمخدرات شرق العاصمة.

معلومات، مفادها وجود شبكة تقوم باستراد المؤثرات العقلية من نوع “سوبيتاكس”، من مدينة مارسيليا الفرنسية إلى الجزائر.

عبرمطار هواري بومدين الدولي،بغرض ترويجها بالعاصمة ومنطاق مجاورة.

وتمّ التوصل إلى تحديد هوية أحد أفراد الشبكة، ويتعلق ألأمر بالمدعو “س. محرز” بإحدى الرحلات بمطار هواري بومدين.

و إثر استغلال سجّل مكالماته الهاتفية تبين وجد علاقة بينه وبين عدة اشخاص متورطين، بينهم عون جمركي بالمطار.

وكشفت التحريات أن المتهم ،يقوم بالسفر بصفة منتظمة ودورية إلى مدينة “مارسيليا” بفرنسا، حيث تم تسجيل 16 رحلة أياب.

وصرح المعني خلال سماعه أن المخدرات التي تم ضبطها عند المدعو “سيد علي” بالمطار ملكه وأنه استوردها من مارسيليا.

أما شركاؤه المتهمين “حمزة” و” حكيم” و”سيد علي” يساعدونه في نقل الأمتعة التي تكون بداخلها المخدرات مقابل مبالغ مالية.

وهذا بتسهيلات من الجمركي “ع .أ”، الذي كان يتقاضى منه رشاوى معتبرة.

أما عن مموّنه بفرنسا فكشف عن بارون يدعى “فيصل” ينتظره بمطار مارسيليا، وفي احدى الفنادق، يسلمه البضاعة المشبوهة.

التي يقوم بدوره بإخفائها بالمواد الغذائية لأجل التمويه، منها “الياغورت” ، “الشكولاتة”، “الاجبان”.