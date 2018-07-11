أفادت وسائل إعلام ليبية اليوم الأربعاء، أنّ المؤسسة الليبية للنفط، أعلنت رفع حالة القوة القاهرة في موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينية والحريقة بعد أن تم استلامها صباح اليوم.

وأكد ذات المصدر، أن عمليات الإنتاج والتصدير ستعود تدريجيا إلى المستويات الطبيعية خلال الساعات القليلة القادمة.

وثمّن رئيس وأعضاء إدارة المؤسسة الليبية للنفط، قرار القيادة العامة للجيش الليبي وذلك بوضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار .

كما توجّه بالشكر لكل من المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجتمع الدولي في حل هذه الأزمة.