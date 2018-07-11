المؤسسة الليبية للنفط تعلن استئناف التصدير بعد رفع القوة القاهرة عن الموانئ النفطية

أخبار العالم
  • -
  • 0
المؤسسة الليبية للنفط تعلن استئناف التصدير بعد رفع القوة القاهرة عن الموانئ النفطية
بقلم أمينة ج

أفادت وسائل إعلام ليبية اليوم الأربعاء، أنّ المؤسسة الليبية للنفط، أعلنت رفع حالة القوة القاهرة في موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينية والحريقة بعد أن تم استلامها صباح اليوم.

وأكد ذات المصدر، أن عمليات الإنتاج والتصدير ستعود تدريجيا إلى المستويات الطبيعية خلال الساعات القليلة القادمة.
وثمّن رئيس وأعضاء إدارة المؤسسة الليبية للنفط، قرار القيادة العامة للجيش الليبي وذلك بوضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار .
كما توجّه بالشكر لكل من المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجتمع الدولي في حل هذه الأزمة.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital