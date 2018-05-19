“الماجيك” يُهنئ سوداني وفيغولي لهذا السبب !!

هنأ الدولي الجزائري السابق مجيد بوقرة الثنائي هلال العربي سوداني وسفيان فيغولي بعد تتويجهما بلقبي الدوري الكرواتي والتركي على التوالي.

ونشر أمسية اليوم السبت “الماجيك” صورة سوداني بقميص دينامو زغرب على صفحته الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”.

وأرفق المدافع المحوري السابق للخضر الصورة بعبارة:”مرة أخرى لدينا بطل.. برافو سودانيش”.

هذا وأرفق بوقرة صورة فيغولي بعبارة:”وكي نختم.. برافو “سوسو” على التتويج بالبطولة.. موسم جميل لمحترفينا”.

وكان ثنائي المنتخب الوطني سوداني وفيغولي قد توجا اليوم بلقبي الدوري الكرواتي الممتاز وكذا التركي.