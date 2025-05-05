المباراتان القادمتان للحراش والرويسات دون جمهور
بقلم عزيز طالبي
أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة، اليوم الإثنين، عن برمجة مباراة فريق إتحاد الحراش و هلال شلغوم العيد يوم الجمعة المقبل بدون جمهور.
وجاء قرار الرابطة الوطني لكرة القدم للهواة، عقب الاجتماع الأمني المنعقد على مستوى ميلة ، في إطار الحفاظ على الامن العام و ضمان السير الحجسن للمنافسة.
وستجري المباراة الحاسمة يوم الجمعةالقادمة بداية من الـ 16:00 سا بملعب 11 ديسمبر بميلة.
كما أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة، عن إجراء مباراة جمعية الخروب و ضيفه مستقبل الرويسات دون جمهور كذلك لدواعي امنية و ضمان السير الحسن للمباراة.
وستجري المباراة يوم الجمعة القادم بداية من الأ 16:00 سا بملعب عابد حمداني بقسنطينة.
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