المباراتان القادمتان للحراش والرويسات دون جمهور

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة، اليوم الإثنين، عن برمجة مباراة فريق إتحاد الحراش و هلال شلغوم العيد يوم الجمعة المقبل بدون جمهور.

وجاء قرار الرابطة الوطني لكرة القدم للهواة، عقب الاجتماع الأمني المنعقد على مستوى ميلة ، في إطار الحفاظ على الامن العام و ضمان السير الحجسن للمنافسة.

وستجري المباراة الحاسمة يوم الجمعةالقادمة بداية من الـ 16:00 سا بملعب 11 ديسمبر بميلة.

كما أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة، عن إجراء مباراة جمعية الخروب و ضيفه مستقبل الرويسات دون جمهور كذلك لدواعي امنية و ضمان السير الحسن للمباراة.

وستجري المباراة يوم الجمعة القادم بداية من الأ 16:00 سا بملعب عابد حمداني بقسنطينة.

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