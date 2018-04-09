المتحدث باسم المجلس الأمن القومي الأمريكي يستقيل من منصبه !

قدم اليوم الإثنين، المتحدث باسم مجلس الأمن الأمريكي ” ميشيل أنطون ” استقالته من منصبه بدون ذكر الدوافع التي أجبرته على تقديمها.

وذكرت وكالة “الأناضول” التركية، استنادا إلى بيان صادر عن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أن ميشيل أنطون قدم استقالته من وظيفته التي عمل فيها لأزيد من سنة.

وشكرت سارة ساندرز، المتحدث باسم الأمن القومي على مجهوداتها المبذولة طيلة توليه منصبه.

من جهته، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا مع ميشيل أنطون، حيث شكره هو أيضا على خدماته.

للإشارة، فقد سبق لأنطون أن تولى مهاما في مجلس الأمن القومي الأمريكي، في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الإبن.