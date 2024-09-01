المترشح حساني:”لايوجد من يدعو للمقاطعة إلا بعض الموجودين في الخارج”

قال مرشح حركة مجتمع السلم لرئاسيات 7 سبتمبر, عبد العالي حساني شريف, اليوم الأحد, “إنه لا يوجد من دعا إلى مقاطعة الانتخابات إلى بعض الموجودين في الخارج.”

وخلال نزوله ضيفا على تلفزيون النهار في برنامج “عين على الرئاسيات”، أوضح حساني أن مقاطعة الإنتخابات لم تعد حل، مشيرا إلى أنه لا يوجد من لا يوجد من يدعو للمقاطعة إلا بعض الموجودين في الخارج.”

وأضاف حساني في السياق ذاته، أنه” لا يوجد أي حزب أو هيئة أو منظمة أو شخصية أعلنت عن مقاطعة الانتخابات.”

وتابع المترشح لرئاسيات 7 سبتمبر، أنه “حتى الفئات التي كانت ترى بأن المقاطعة بإمكانها أن تأتي بتغيير أدركت اليوم أن المقاطعة لاجدوى منها.”

وواصل ذات المتحدث:”هناك قناعات أدركت أت الدعوة إلى المقاطعة هي إضعاف للوطن وضرب استقراره.”

كما أكد حساني أن “الممارسات التي تكرس عزوف المواطنين وعدم اقبالهم على العملية الانتخابية لاتزال موجودة، مشددا على ضرورة معالجتها.”

وختم مرشح حركة مجتمع السلم قائلا:” نحن مطالبين بمعالجة ظاهر المواقف وباطن الاثار من خلال الدعوة جميعا للمشاركة في الانتخابات .”