المجاهد اعمر محمودي في ذمة الله

انتقل الى رحمة الله اليوم الخميس بتلمسان المجاهد اعمر محمودي عن عمر ناهز 86 سنة، حسبما علم لدى وزارة المجاهدين.

وأمام هذا المصاب بعث وزير المجاهدين الطيب زيتوني برقية تعزية إلى أسرة الفقيد وإلى رفاقه في الجهاد.

اشاد فيها ببطولاته اثناء الثورة التحريرية، وتفانيه في مسيرة البناء بعد الإستقلال.

المرحوم و هو من مواليد 28 سبتمبر 1932 بولاية تلمسان كان عضوا في جيش التحرير الوطني ابتداءً من جوان 1956 ليتجند بالمنطقة الثانية.

كما شارك في معركة فلاوسن الشهيرة في 20 أفريل 1957 ثم التحق بالمنطقة الثامنة كمسؤول

عسكري.

وغداة الاستقلال واصل الفقيد بكل تفانِ مسيرته من أجل بناء الوطن ضمن صفوف الجيش الوطني الشعبي.

ليرسل للأكاديمية العسكرية بالقاهرة كما شارك في حرب أكتـوبر 1973 وواصل عمله إلى تاريخ تقاعده سنة 1984 برتبة رائد.

للإشارة تُشيَّع جنازة المرحوم اليوم الخميس بعد صلاة العصر انطلاقا من المسجد الكبير إلى مقبرة سيدي السنوسي بتلمسان.