رئاسيات 2019.. المجلس الدستوري يعلن عن القائمة النهائية للمترشحين

أعلن اليوم السبت، المجلس الدستوري، عن القائمة النهائية لمترشحي رئاسيات 12 ديسمبر 2019.

وتضمنت هذه القائمة اسم كل من علي بن فليس رئيس حكومة الأسبق، عبد المجيد تبون وزير أول أسبق، بالإضافة عز الدين ميهوبي وزير ثقافة سابق،وعبد القادر بن قرينة وزير سابق للسياحة.

كما تضمنت القائمة النهائية اسم عبد العزيز بلعيد رئيس حزب المسقبل والمناضل السابق في الأفلان.

وتعبر هذه الأسماء ذات الوزن الثقيل مقارنة بباقي المرشحين، نظرا لماضيها و تاريخها السياسي و المناصب التي تقلدتها.

ورفض المجلس الدستوري، طعون 9 راغبين في الترشح للرئاسيات المقرر اجراؤها في 12 ديسمبر 2019.

ويتعلق الأمر بكل من بلقاسم ساحلي، عبدالحكيم حمادي، النوي خرشي، محمد ضيف، العبادي بلعباس، محمد بوعوينة.

بالإضافة إلى فارس مسدور، عبد الرؤوف العايب، علي سكوري.

وجاء رفض المجلس الدستوري، طعون الراغابين في الترشح، لعدم التأسيس، واستفائها الشروط القانونية.