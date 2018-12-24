المجلس الوطني لحقوق الانسان إستقبل 1448 شكوى في 2018

كشفت رئيسةالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافا سيد لخضر بن زروقي، اليوم الإثنين، بالجزائر العاصمة، أن المجلس استقبل 1448 شكوى وعريضة خلال 2018.

وأكدت أنه تم معالجة قرابة 900 حالة منها.

وقالت السيدة فافا، على هامش اشرافها على انطلاق أشغال دورة تدريبية حول الجرائم الالكترونية، أن المجلس شرع في إعداد تقريره السنوي.

والذي سيقدمه لرئيس الجمهورية بداية السنة القادمة 2019 .

وأضافت أن ” المجلس ينتظر كذلك تقارير مختلف الهيئات الخارجية ليجيب عليها في تقريره السنوي الذي سيكون مهم”.

وبخصوص الدورة التدريبية، كشفت السيدة فافا أن وزارة العدل تعكف على إعداد مشروع قانون لمكافحة الجريمة الالكترونية.

وحضر أشغال هذه الدورة ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بالإضافة إلى ضباط من جهاز الأمن الوطني، وخبراء من عدة هيئات، وستدوم هذه الدورة إلى غاية يوم غد الثلاثاء.