المجموعة البرلمانية لـ”الأفلان” تُعلق نشاطاتها لغاية انسحاب بوشارب

أعلنت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، اليوم الثلاثاء، عن تعليق كل نشاطات الهياكل التابعة للمجموعة البرلمانية للحزب لغاية انسحاب معاذ بوشارب من منصبه .

وحسب بيان، للمجموعة البرلمانية ، فقد اجتمع أعضاء مكتب المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، ونواب رئيس المجلس،رؤوساء اللجان الدائمة بالمجلس ، برئاسة رئيس المجموعة البرلمانية خالد بورياح،

وذلك من أجل النظر في مستجدات جراء البيان الصادر من المجموعة البرمانية، ،أمس الاثنين، والذي يدعو رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، على ضرورة الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي والتنحي وتطبيقا لقرارات القيادة السياسية للحزب .

ونظرا لتعنت هذا الأخير – يضيف البيان – وتجاهله لتعليمات القيادة تّم الاتفاق على تعليق كل نشاطات الهياكل التابعة للمجموعة البرلمانية للحزب باللمجلس لغاية انسحابه من منصبه .