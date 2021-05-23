المحروقات.. إنتهاء الأشغال في 3 مصانع لتكرير الزيوت

أعلن رئيس سلطة ضبط المحروقات رشيد نديل، اليوم الأحد، عن انتهاء الأشغال في 3 مصانع لتكرير الزيوت.

وأشار نديل، إلى قدرة سوناطراك في تلبية حاجيات السوق الوطني من الوقود بإنتاج 4 ملايين طن سنويا.

وأرجع، المتحدث، تأخر سحب البنزين الممتاز من محطات الخدمات إلى تراجع نسبة استهلاك الوقود وطنيا بسبب جائحة كورونا.

وعن مصانع تكرير الزيوت، في تصريح للإذاعة الوطنية، أوضح المسؤول، أنها جاهزة للشروع، فيما تتواجد 6 مشاريع قيد الإنجاز.

وأردف نديل،أن الاستهلاك الوطني يتراوح بين 160 ألف طن و180 ألف،ما يشكل خطرا على البيئة، مشددا بإعادة رسكلة الزيوت المستعملة.

وعن سحب بنزين “ممتاز” من المحطات،قال نديل إن عملية تنظيف خزانات الوقود تحسبا للوقف النهائي لاستعمال الرصاص في البنزين متواصلة.

وتنتهي العملية –حسب المسؤول ذاته- ببداية جويلية القادم، مرجعا تأخر العملية التي كان مبرمجا إلى تراجع استهلاك الوقود بسبب كورونا.