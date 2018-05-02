المخزن يتهم سفير إيران في الجزائر بتدريب عناصر من جبهة البوليساريو

اتهم نظام المخزن مساء اليوم الأربعاء، سفير إيران بالجزائر بالتورط في تدريب عناصر من جبهة البوليساريو.

وكانت المغرب أمس قد أعلنت عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران بسبب تورط حزب الله اللبناني في إرسال أسلحة لجبهة البوليساريو

عن طريق عنصر في السفارة الإيرانية بالجزائر.

من جهتها كذّبت السفارة الإيرانية بالجزائر، ، تصريحات وزير الخارجية المغربي، التي إدعى فيها دعم إيران لجبهة البوليساريو.

السفارة الإيرانية بالجزائر، وفي بيان لها أصدرته اليوم الأربعاء

قالت”نُعلن نفينا القاطع للإدعاءات المغربية عن علاقة هذه السفارة بنشاطات جبهة البوليساريو”.