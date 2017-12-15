المدرب “سالم العوفي” يستقيل من تدريب جمعية وهران

أعلن مدرب جمعية وهران, سالم العوفي, استقالته من العارضة الفنية لفريقه بعد هزيمة الأخير على ميدان رائد القبة (2-1).

وجاءت إستقالة العوفي عقب هزيمة فريقه اليوم الجمعة ضمن الجولة ال15 والأخيرة من ذهاب بطولة الرابطة المحترفة الثانية.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية بأن هذه الاستقالة فاجأت المسيرين, سيما وأن هزيمة اليوم هي الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية.

والتحق العوفي بجمعية وهران خلال الصائفة المنصرمة, حيث ترك فريقه في الصف الثامن ب22 نقطة, متأخرا بأربع نقاط عن صاحب الصف الثالث سريع غليزان.