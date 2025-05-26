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المدرسة الإفريقية للحوكمة تقدم منحة دراسية للطلبة الجزائريين

بقلم نوال زايد
المدرسة الإفريقية للحوكمة تقدم منحة دراسية للطلبة الجزائريين
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تلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  عرض منح من طرف المدرسة الإفريقية للحوكمة. لمزاولة التكوين في الدفعة الأولى من برنامج الماجستير بداية من شهر سبتمبر 2025 .

تجدر الإشارة أن المنح مصنفة حسب برنامجين تكوينين مخصصين لماجستير الإدراة العامة تكوين لمدة عامين موجه للطلبة.

وكذا ماجستير تنفيذي في الإدراة العامة تكوين لمدة سنتين مخصص للموظفين الإداريين و التقنيين باتباع الطابع التناوبي بين الحضوري والتحاضر عن بعد ليتاح للمترشحين من مزاولة مهام مناصبهم.

رابط دائم : https://nhar.tv/MdzJv
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