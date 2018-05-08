وسائل الإعلام الوطنية في ضيافة المدرسة الوطنية لتكوين ضبّاط الصف بخنشلة

نظّمت المدرسة الوطنية لتكوين ضباط الصّف بخنشلة اليوم، زيارة موجهة لفائدة وسائل الإعلام الوطنية.

أين كان في إستقبالهم العميد، طهاري ساعد، قائد المدرسة نيابة عن اللواء قائد الناحية العسكرية الخامسة بحضور وسائل الإعلام والسلطات العسكرية والمدنية.

ألقى قائد المدرسة بالمناسبة كلمة رحّب فيها بممثلي وسائل الإعلام، أكد فيها أن الهدف من هذه الزيارة الموجّهة هو توطيد العلاقة مع وسائل الإعلام الوطنية.

وتمكينهم من نقل الصورة الحقيقية لنوعية التكوين بالجيش الوطني الشعبي عامة، وبالمدرسة الوطنية لتكوين ضبّاط الصّف خاصة.

حيث قام الإعلاميين بزيارة ميدانية لمختلف مرافق المدرسة، مكنتهم من التعرف عن كثب على مختلف مستوى التكوين، المرافق الحياتية والهياكل البيداغوجية بالمدرسة.

كما كانت لهم وقفة عند الورشات، أين حضروا جانبا من الدروس التطبيقية للطلبة.