2500 تدخل للحماية المدنية خلال اليوم الأول من عيد الأضحى

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال اليوم الأول من عيد الأضحى ألفين و815 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن.

وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغاثة من طرف المواطنين.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد شملت هذه التدخلات مختلف أنشطة الحماية المدنية.

سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي، إخماد الحرائق والأجهزة الأمنية. كما تدخلت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة على إثر عدة حوادث مرور.

منها 3 الأكثر دموية تسببت في وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

اين تم إسعافهم في عين المكان وتحويلهم إلى المستشفيات من طرف أعوان الحماية المدنية.

وفيما يخص جهاز مكافحة حرائق الغابات، الأدغال، المحاصيل الزراعية والنخيل.

قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد 45 حريقا (27 حريق غابة، 6 حرائق أدغال، 2 حريق أحراش، 10 حرائق محاصيل).

والتي تسببت في خسائر مقدرة بـ191 هكتارمساحةغابية،و90 هكتارا من الأدغال،84 هكتارامن الأحراش والحشائش،5840 حزمة تبن و3540 شجرة مثمرة.

وفي إطارجهازحراسة الشواطئ والاستجمام خلال نفس الفترة، قامت مصالح الحماية المدنية بـ153 تدخل، مما سمح بإنقاذ 105 شخص من الغرق.

وكذا تقديم الإسعافات الأولية لـ48 شخصا.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية سكيكدة من أجل إخماد حريق.

نشب بمنزل كائن في الطابق الرابع لعمارة على مستوى حي 1000 مسكن ببلدية عزابة.

والذي خلف إصابة 5 أشخاص من نفس العائلة بحروق متفاوتة الخطورة، تم إسعافهم بعين المكان ثم تحويلهم للمستشفى المحلي.

حيث حال تدخل الأعوان دون انتشار الحريق لمساكن مجاورة.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية الجزائر من أجل إخماد حريق نشب بمنزل على مستوى حي الباهية ببلدية القبة.

ويتكون المنزل من غرفتين والكائن بالطابق الأرضي لعمارة متكونة من 6 طوابق، خلّف إصابة 3 أشخاص بحروق من الدرجة الثالثة.