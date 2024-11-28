المدية.. إعادة فتح أسواق المواشي .. بهذه الشروط 

قرر والي ولاية المدية جيلالي دومي بإعادة فتح أسواق الماشية عبر كافة بلديات الولاية.

وجاء هذا القرار بعد تم غلقها من طرف الوالي السابق منذ 27 من شهر جوان 2024، في إطار الإجراءات الوقائية الخاصة لمكافحة مرض الجلد العقدي المعدي عند الابقارعلى مستوى الولاية.

وأوضحت مصالح الولاية في بيان لها أن قرار إعادة فتح أسواق الماشية إقتصر على المجترات الصغيرة للأغنام والماعز دون غيرها.

مع منع دخول صنف الأبقار إلى الأسواق، كما يمنع نقلها دخولها وخروجها من الولاية.

وأكد البيان أنه ماعدا تلك الموجهة للذبح على مستوى المذابح والمسالخ المعتمدة القريبة من المستثمرة، مع اشتراط أن تكون مرفقة بشهادة صحية بيطرية يتم تسليمها من البيطري التابع لمديرية المصالح الفلاحية.

كما شدد الوالي على ضرورة رش كل وسائل نقل الحيوانات بالمبيدات المضادة للحشرات قبل دخولها للسوق وعند خروجها منه.