المدية: إنطلاق إنجاز خط السكة الحديدية مزدوج يربط “بوغزول بقصر البخاري”

أشرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ، خلال زيارته الى ولاية المدية من بوغزول على إعطاء إشارة مشروع إنجاز خط السكة الحديدية المزدوج.

ويربط المشروع بوغزول بقصر البخاري بطول 42 كلم وسرعة خط المسافرين 220 كلم /سا. وسرعة نقل البضائع 100 كلم /سا آجال الإنجاز 18 شهر. كما تم وضع حيز الخدمة مركز التحكم الجهوي للاشارة والاتصالات بمحطة السكة الحديدية ببوغزول.

كما عاين الشطر المار ببلدية دراق على مستوى عين البيضاء في إطار مشروع إزدواجية الطريق الوطني رقم 127. الرابط بين الطريق الوطني رقم 14 والطريق السيار “شمال جنوب”. مع انجاز محول ببلدية قصر البخاري على مسافة 7.3كلم. على مسافة 73 كلم وشدد عل تسليمه قبل نهاية شهر جوان.