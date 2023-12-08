المدية: انزلاق للتربة يؤدي إلى سقوط جزء من ارضية منزل بحي راس بيضاء

تسبب انزلاق للتربة بحي راس بيضاء الى سقوط جزء من ارضية منزل بحي راس بيضاء مما أدى الى قطع الطريق الرابط بين حي مرجشكير ووسط مدينة المدية.

وهذا بعد تسرق للمياه تحت المنزل ارجعتها المصالح التقنية لبلدية المدية الى التقلبات الجوية الاخيرة ، في حين لم تسجل اي خسائر بشرية.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية وعمال بلدية المدية والديوان الوطني للتطهير لاعادة ترميم شبكة التطهير.

إضافة الى اتخاذ اجراءات من طرف مجلس بلدية المدية للتكفل بالمنزل المتضرر.