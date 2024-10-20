المدية.. 3 ضحايا من عائلة واحد إثر تسرب للغاز

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية المدية، مساء اليوم الأحد، من إنقاذ 3 أشخاص من الموت المحقق اختناقا بالغاز.

وحسب بيان المديرية العامة للحماية المدنية، فإن الضحايا تعرضوا لاختناق بسبب تسرب غاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي بزيوش عمارة 80، بلدية و دائرة المدية.

وقد خلف الحادث تسمم 03 أشخاص من عائلة واحدة،لهم ضيق في التنفس، تتراوح أعمارهم مابين 23 و 53 سنة، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.