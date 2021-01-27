المدية: وفاة عشريني بطعنات في الصدر وسط المدينة

إهتزت مدينة المدية سهرة اليوم الأربعاء على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب بطعنات على مستوى الصدر.

ووفق مصالح الحماية المدنية الجريمة وقعت في حدود الساعة 22 و17د أين تلقى الضحية طعنة بآلة حادة بثنية الحجر.

هذا وتعرض الضحية إلى جرح عميق في الصدر أين تم نقله فاقد للوعي إلى مستشفى المدية ليفارق الحياة متأثرا بجروحه.

وحسب مصادر النهار اونلاين الجريمة وقعت بعد شجار بين الجاني والضحية البالغ من العمر 21 سنة لتتطور بعد ذلك.

وأضافت ذات المصادر ان مصالح الأمن تعرفت على الجاني الذي لا يزال في حالة فرار، كما فتحت تحقيق معمق في الحادثة.