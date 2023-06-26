المديرية العامة للأمن الوطني تسطر مخطط عملياتي وقائي بمناسبة عيد الأضحى المبارك

سطرت المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مخططا عملياتيا عبر كامل إقليم اختصاصها، يهدف إلى ضمان أمن المواطن وحماية الممتلكات.

وحسب بيان السلك النظامي ذاته، فإن هذا المخطط يشمل تكثيف الدوريات الراكبة والراجلة على مستوى الأماكن والفضاءات التي تشهد إقبال كبير للمواطنين يومي العيد، إضافة إلى تشكيلات شرطية أخرى، تعمل على ضمان الانسيابية المرورية على مستوى الطرق الرئيسية والفرعية التي تعرف كثافة مرورية بالمناسبة.

كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني، الأرقام الخضراء 48-15 و17، تطبيق “ألو شرطة” وكل دعائمها الرقمية في خدمة المواطنين. يضيف المصدر نفسه.

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