براشدي يُكرّم أساطير المولودية وإتحاد العاصمة عشية الداربي

الرياضة
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براشدي يُكرّم أساطير المولودية وإتحاد العاصمة عشية الداربي
بقلم يونس رزيق

قام مدير الأمن الوطني للجزائر العاصمة، نور الدين براشدي، بتنظيم حفل كرّم من خلاله أساطير مولودية الجزائر وإتحاد العاصمة.

وإستغل نور الدين براشدي، فُرصة هذا التجمع من أجل مُطالبة الأطراف الفاعلة، بالسعي لرسم صورة جميلة عن الشباب الجزائري.

كما شدد على ضرورة تواجد الروح الرياضية، خلال الداربي العاصمي المُنتظر عشية يوم غد الثلاثاء، وهذا بحضور الرئيسين السابقين، عبد القادر ظريف وسعيد عليق.

وشهد الحفل أيضا، تواجد علي بن شيخ ورفيق صايفي من جانب العميد، وصالح علاش وزهير عبد اللاوي ممثلي أنصار “سوسطارة”.

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