المديرية العامة للحماية المدنية ترد على الفيديو الذي نشرته الفنانة “إيمان نوال”

الوطني
  • -
  • 0
المديرية العامة للحماية المدنية ترد على الفيديو الذي نشرته الفنانة “إيمان نوال”
بقلم فوزية.م

أوضحت المديرية العامة للحماية المدنية بخصوص الفيديو الذي نشرته، الفنانة إيمان نوال، فيما يخص رفض أعوان الحماية المدنية التدخل من أجل فتح باب منزلها.

وأفادت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء في بيان لها، أن “الحماية المدنية ليست من مهامها فتح الأبواب ، إلا في حالة وجود خطر أو شخص داخل البيت وهو معرض للخطر، أو وجود أشخاص مهما كانت أعمارهم أطفال، مراهقين، رجال أو نساء فاقدي للوعي أو لا يردون”.

وأضاف ذات البيان “أنه حتى في حالات لما يكون البيت خالي من السكان ويوجد خطر على السكان ، كإندلاع حريق، خطر الإنهيار وما شبه ذلك، زيد مع ذلك التدخل يكون بطلب وحضور من زملائنا في الشرطة أو الدرك الوطني وحتى السيد وكيل الجمهوية إذا تطلب الأمر”.

وأضافت المديرية العامة قائلة “سيدتي الفاضلة إن أعوان الحماية المدنية لا يتاخرون في الإسعاف والإنقاذ ولو كلف ذللك حياتهم وللعلم فقط تتدخل اسعافاتنا لضمان تقديم الإسعاف كل 34 ثانية”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=802257

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com