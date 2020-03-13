المديرية العامة للحماية المدنية تكذب اشاعة فتحها مسابقة التوظيف

كذبت المديرية العامة للحماية المدنية الخبر المتداول حول فتحها مسابقة التوظيف بالسلك.

ونشرت المديرية على صفحتها الرسمية: لقد تم نشر على بعض الحسابات الخاصة و صفحات التواصل الاجتماعي غير رسمية بان المديرية العامة للحماية المدنية قد فتحت مسابقة التوظيف بسلك الحماية المدنية، وعلى هذا فإن المديرية العامة للحماية المدنية تنفي وتكذب هذه الشائعات التي نشرت.

واردفت المديرية انها تعلم الشباب الذي يريد الالتحاق بسلك الحماية المدنية انه في حالة فتح مسابقة التوظيف فانه سوف يتم نشر شروط ومواعيد المسابقة على الصفحات الرسمية للمديرية العامة للحماية المدنية.