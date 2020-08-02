المديرية العامة للغابات:”الحرائق أتت على 8778 هكتار من الغابات خلال شهرين

أكدت المديرية العامة للغابات، اليوم الأحد، بـأنها سجلت من الفاتح جوان إلى غاية الفاتح أوت الجاري، 1216 بؤرة حريق أتت على مساحة إجمالية قدرها 8778 هكتار من الغابات.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن بيان المديرية، فقد أتلفت النيران 2846 هكتار من الغابات و 3245 هكتار من الأدغال و 2687 هكتار من الأحراش، وذلك بتسجيل ما معدله 20 بؤرة حريق يوميا ومساحة 7.2 هكتار خسارة.

وأوضح المصدر بأن ولاية تيزي وزو هي أكثر الولايات تضررا من حرائق الغابات بتسجيل خسارة 1.767.5 هكتار و 153 بؤرة حريق، منها 414.5 هكتار من الغابات.

لتليها بجاية بـخسارة 1.516.5 هكتار و 68 بؤرة، منها 479 هكتار من الغابات، ثم تيارت بـ 852.85 هكتار و32 بؤرة حريق، منها 258.3 هكتار من الغابات، فولاية سطيف بـ 716.5 هكتار و 23 بؤرة، منها 366.5 هكتار من الغابات.

وأشار بيان المديرية إلى أن الفترة الممتدة من 1 جوان إلى 25 جويلية، سجلت 814 بؤرة حريق أتت على 4.277 هكتار منها 1.498 هكتار من الغابات، و 1230 هكتار من الأدغال.

بالإضافة إلى 1549 هكتار من الأحراش، بمعدل 15 بؤرة في اليوم ومساحة 5 هكتار للبؤرة الواحدة.

وفي الفترة الممتدة من 25 إلى 29 جويلية، فتم تسجيل 328 بؤرة حريق على مساحة قدرها 3928 هكتار، أين أتلفت 1254 هكتار من الغابات و 1814 هكتار أدغال و 870 هكتار أحراش، أي بمعدل 47 بؤرة في اليوم ومساحة 12 هكتارا لكل بؤرة.

وأشار بيان مديرية الغابات إلى أن أيام 26 و 27 و 28 جويلية عرفت موجة حر شديدة، وتم تسجيل 207 حريق في 24 ولاية بمساحة شملتها النيران قدرت بـ 3049 هكتار.

وشملت هذه المساحة الكبيرة 1033 هكتار من الغابات و 1399 هكتار من الأحراش و 617 هكتار من الأدغال، بمعدل 69 حريقا في اليوم ومساحة 15 هكتارا لكل حريق.

أما فيما يتعلق بحصيلة يومي العيد، فسجل 134 حريق، منها 59 حريقا في اليوم الأول، وتقدر الأرقام المؤقتة المناطق المتضررة خلال هذين اليومين بـ 613 هكتارا، بينها 155 هكتار غابات، 194 هكتار أحراش و 264 هكتار من الأدغال.

وفي هذا السياق، أشارت المديرية العامة للغابات إلى تضرر 26 ولاية متضررة من الحرائق خلال هذين اليومين، ويتعلق الأمر بكل من الطارف (27 حريقا)، جيجل (18 حريقا) وتيزي وزو وسكيكدة (10 حرائق لكل منهما).

بالإضافة إلى 8 حرائق في المدية، 6 حرائق لكل من سوق أهراس والبويرة، باتنة وسطيف 5 حرائق لكل منهما، خنشلة والبليدة ومستغانم 4 حرائق لكل منهم، وعنابة وتيسمسيلت وأم البواقي وبومرداس 3 حرائق لكل منها.

في حين، سجلت ولايات برج بوعريريج، تبسة، قالمة، الشلف، سيدي بلعباس، عين الدفلى والمسيلة حريقين لكل ولاية.

وأوضح المصدر مواصلة العمل بنظام الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها المعمول به منذ 1 جوان حتى 31 أكتوبر، والمتعلق بـ 40 ولاية، بينها 37 تضررت من حرائق الغابات، وتم استثناء 3 منها حتى الآن وهي البيض والأغواط والنعامة.