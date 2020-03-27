المديرية الفنية الوطنية تضع برنامجا تدريبيا خاصا بالحكام

سطّرت المديرية الفنية الوطنية، بالتعاون مع اللجنة الفيدرالية للتحكيم، برنامجا تدريبيا فرديا خاصا بالحكام الجزائريين، للحفاظ على لياقتهم خلال فترة توقف البطولة.

ونشر الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، البرنامج الكامل المسطر من المديرية الفنية الوطنية، بالتعاون مع اللجنة الفيدرالية للتحكيم.

ويخص هذا البرنامج التدريبي الفردي، فترة توقف البطولة الوطنية، من شهر مارس الجاري، إلى غاية شهر أفريل المقبل.

وأوضحت المديرية الفنية الوطنية، واللجنة الفيدرالية للتحكيم، أن هذا البرنامج لا يعفي الحكام من اجراءات الحجر المنزلي المتبع حاليا.

وجاء البرنامج التدريبي الفردي الخاص بالحكام، كاملا على النحو التالي: