المديرية العامة لسيدار الحجار توضح!

أوضحت المديرية العامة لسيدار الحجار، أن القوائم الإسمية للعمال المعنيين بتحويل عقودهم الى عقود دائمة تم تحديدها من طرف مديرية المواد البشرية، وفقا للشروط المصادق عليها مؤخرا في مجلس الإدارة بتاريخ 29 ماي الفارط.

كما سيتم البدأ في استدعاء المعنيين بالأمر في الأيام القادمة، حسب البيان التوضيحي الذي نشرته المديرية العامة لسيدار الحجار على صفحتها الرسمية على “فايسبوك”.

وحسب نفس البيان، فإن القوائم التي يتداولها البعض في شبكات التواصل الاجتماعي غير رسمية وفيها محاولات لبعث اللا استقرار وإفشال نجاح هذه العملية. مع التأكيد على أن اي خبر لا يصدر من القنوات الرسمية للمديرية العامة لسيدار الحجار لا يعبر الا عن رأي ناشره.

كما أن المديرية العامة تحتفظ بحقها في الرد والمتابعة وفقا لما تنص عليه القوانين على كل من يقوم بنشر معلومات مشبوهة تخص المؤسسة.