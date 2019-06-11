المدير الجهوي للخدمات الجامعية “اولاد فايت” تحت الرقابة القضائية

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يعيش سكان العديد من بلديات أم البواقي حالة استنفار كبيرة، بعد تزايد حالات الإصابة بلسعات غريبة لبعوض أطلقت عليه تسمية «الناموس النمر».
أدخلت البعض المستشفيات خاصة…
لقي طفل يبلغ من العمر 12 سنة حتفه اليوم الإثنين غرقا بإحدى شواطىء ولاية مستغانم.
وحسب معلومات لـ النهار فإن الضحية ينحدر من من منطقة الشكايرية…
يدخل عمال وحدة الخزف الصحي بالميلية في جيجل يومهم الثالث على التوالي في الاضراب عن العمل وحسبما صرح به هاتفيا للنهار ممثل عن العمال المضربين.
فان…
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