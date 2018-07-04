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المدير العام لـ”كناك”: تخصيص أرضية للشّباب المغتربين للاستفادة من مؤسسات مصغّرة بالجزائر

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المدير العام لـ”كناك”: تخصيص أرضية للشّباب المغتربين للاستفادة من مؤسسات مصغّرة بالجزائر
بقلم ياسمينة دهيمي

كشف المدير العام للصندوق الوطني للتّأمين عن البطالة، محمد محمودي، اليوم الأربعاء عن 120 شخصا منخرطا في الصّندوق الوطني للتأمين عن البطالة.

منذ مارس المنصرم إلى غاية اليوم للإستفادة من مشاريع مختلفة.

وأشار محمودي أن الحكومة الجزائرية خصصت أرضية للتسجيل عن بعد بالنسبة للشباب المقيمين في الخارج، لإنشاء مؤسسات مصغرة سواءً في إطار مشاريع “كناك” أو “لونساج”، تشجيعا لهم على العودة إلى أرض الوطن.

ومنه يمكنه خلق مناصب شغل، مشيرا في ذات السياق، أنّ الدولة أولت اهتماما بهؤلاء الشباب المغتربين كونهم يملكون خبرة وتجارب في مختلف القطاعات، يمكن أن نستثمر فيها.


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