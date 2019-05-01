المدير العام للأمن الوطني يُهنئ الاعلاميين في يومهم العالمي

تقدّم المدير العام للأمن الوطني، عبد القادر قارة بوهدبة ، بالتحية والتقدير لأفراد الأسرة الإعلامية الوطنية، بمناسبة اليوم العالمي للصحافة المصادف لـ3 ماي .

وفي برقية تهنئة وجهها المدير العام للأمن الوطني لمدراء، وممثلي أجهزة الإعلام الوطنية ،جاء فيه : ” يطيب لي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، ان اتوجه اليكم و من خلالكم الى جميع افراد الاسرة الاعلامية الوطنية بوافر التحية وبالغ التقدير وخالص الاماني بدوام التوفيق و النجاح في مهامكم النبيلةفي الدفاع عن حرية الاعلام “.

وأعرب بوهدم ، عن اعتزازه بما حققه الاعلام الجزائري من تقدم وتطور بعد سنوات النضال والتضحيات والجهود والاجتهادات خدمة الوطن .

كما ثمن المدير العام للامن الوطني، جهود ونضال أسرة الاعلام بمختلف أنواعه المكتوبة السمعية البصرية، وماحققته من مكاسب مشهودة ونجاحات معتبرة تعتز بها البلاد .

واضاف المتحدث :” أّن الجزائر عملت الدولة الجزائرية على دعم الاعلام وترقيته وضمان حريته واستقلاليته ،

مضيفا ،من جهتها حرصت المديرية العامة للامن الوطني، دوما على توطيد علاقات عمل وتعاون ايجابية مثمرة مع اسرة الاعلام

مؤكدة على أهمية توفير المعلومات الضروررية والظروف المناسبة بمايساعد افراد اسرة اعلامية على حسن اداء عملهم .

وأكّد بوهدمة، بالقول: ” إنكم ستجدون لدى المدرية العامة دوما كل التعاون و التنسيق بما يساعد على نجاح في القيام بواجبكم المهني النبيل” .

متمنيا لكل أفراد أسرة الاعلام الوطني مزيدا من التقدم التوفيق والتألق في خدمة الوطن والشعب الجزائري .