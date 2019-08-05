المدير العام للغابات: “38 ولاية مستها الحرائق.. و95 بالمائة منها بفعل العامل البشري”

أكد المدير العام للغابات علي محمودي، أنه ما حدث من حرائق للغابات منذ بداية جوان وإلى غاية اليوم هو أمر طبيعي.

وأضاف محمودي خلال ندوة صحافية، أنه تم تسجيل 38 ولاية مستها الحرائق وسلمت فقط ولايتي بسكرة والبيض من الحرائق.

مشيرا إلى أن شهر جويلية هو الأكثر تضررا بمعدل 27 حريقا في اليوم.

وقال المتحدث، أن ولاية تيزي وزو تتقدم الولايات في نسبة الحرائق بما يفوق 1400 هكتار، تليها تيسمسيلت وعين الدفلى.

مؤكدا أن 95 بالمائة من الحرائق له علاقة بالنشاط البشري والعوامل تختلف.

نافيا في ذات السياق، أن تكون هنالك خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية بولاية البويرة وأكد عن تسجيل وفاة 05 قردة فقط.

وفي سياق ذي صلة، ستقوم إدارة الغابات بتحرير محضر ضد مجهول في حال ورود شكوك في حريق مشبوه.