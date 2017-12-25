المَركز الرابع يُسيل لُعاب الأندية المحترفة !

باتت المشاركة في دوري أبطال العرب هدف العديد من نوادي الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، خصوصا بعد الإعلان عن قيمة الجوائز المرصودة لذات المنافسة.

وكان الإتحاد العربي قد أعلن في إجتماعه الأخير عن رفع القمية المالية للفائز بالمنافسة لـ5 ملايين دولار، ما قيمته 60 مليار سنتيم.

وهو ما سيجعل المركز الرابع المؤهل للمنافسة العربية مُبتغى أغلب الأندية الوطنية التي تُسيل لعابها القيمة المذكورة سالفا.

وهو ما سيدير أرباحا أكبر من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا أو كأس الكاف، خصوصا أن الدورة تقام في بلد واحد كما أن مدة المنافسة قصير.