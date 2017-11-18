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المرور على “لاداس” لتسجيل التلاميذ المعاقين بالمدارس

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المرور على “لاداس” لتسجيل التلاميذ المعاقين بالمدارس
بقلم أمينة داودي

قالت مديرة النشاط الإجتماعي صليحة معيوش، أن الأطفال المعاقين يجب عليهم التوجه نحو مديريات النشاط الإجتماعي لإدماجهم بالمؤسسات التربوية.

وأضافت معيوش في حديث لـ”النهار أونلاين”، أن المركز البيداغوجي هو من يقوم بتشخيص الإعاقة والحالةالمرضية للطفل المتمدرس.
وأضافت أن المركز هو من يقرر تمدرس تلاميذ ذوي الإحتياجات الخاصة، حيث يدمج أصحاب الإعاقات الخفيفة كليا في الأقسام.
بينما أصحاب الإعاقات الثقيلة يوفر لهم أقسام خاصة، والأطفال الناجحين في الأقسام الخاصة يدمجون مباشرة مع التلاميذ العاديين.

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