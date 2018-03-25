من المرتقب أن تمثل أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء بالعاصمة، صبيحة غد الثلاثاء المتهمة المغربية الجنسية مروة القاسمي ذات 45 سنة.

عن تهمة تتعلق بجناية التهديد بتفجير طائرة باستعمال قنبلة وتهديد أمن الملاحة الجوية.

وتتواجد المغربية رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش،منذ شهر جويلية من العام الفارط، بأمر من قاضي تحقيق محكمة الدار البيضاء الغرفة الأولى.

على أعقاب توقيفها وهي تدّعي وجود قنبلة على وشك الإنفحار، على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركيّة.

كانت متّجهة من مدينة اسطنبول نحو مدينة الدار البيضاء المغربية الأمرالذي أثارهلعا وذعرا شديدين وسط المسافرين والطاقم على متن الطائرة.

استدعى اللجوء إلى توجيه طلب استعجالي بالسماح للطائرة بالنزول اضطراريا على مستوى المطار الدولي هواري بومدين بالجزائر.

وكشفت التحقيقات الأولية أن البلاغ عن وجود القنبلة كما تزعمت المتهمة كاذب، كما أنّ المعنية تعاني من اضطرابات ونوبات نفسية عنيفة.

وفي انتظار ما ستكشف عنه المتهمة الموقوفة من مستجدات عن الوقائع المنسوبة إليها.