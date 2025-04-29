المسيلة: إصابة ثلاث نساء في حريق منزل بأولاد منصور

تسبّب حريق اندلع صباح اليوم الاثنين، في غرفة بمنزل فردي بالطابق الأرضي في بلدية أولاد منصور، في إصابة ثلاث نساء بحالة صدمة، وفق ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح بيان للوحدة الرئيسية للحماية المدنية أن التدخل تم على الساعة 09:48 صباحاً، حيث جرى إسعاف الضحايا. في عين المكان قبل نقلهن إلى مستشفى الزهراوي لتلقي العلاج اللازم.

وقد تمكن أعوان الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، دون تسجيل خسائر بشرية أخرى. أو امتداد النيران إلى باقي أرجاء المنزل.

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