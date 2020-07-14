المسيلة: إيداع مدير الري السابق و03 رؤساء مصالح الحبس ووضع 27 شخصا تحت الرقابة القضائية

أخبار الجزائر
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المسيلة: إيداع مدير الري السابق و03 رؤساء مصالح الحبس ووضع 27 شخصا تحت الرقابة القضائية
بقلم سفيان قوادري

أمر قاضي التحقيق بمحكمو المسيلة بإيداع مدير الري السابق و 03 رؤساء مصالح الحبس ووضع 27 شخصا بينهم إطارات بالمديرية ومقاولين تحت الرقابة القضائية.
المتهمون مثلوا أمس أمام قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة، عن تهم تتعلق بمنح و إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية، إساءة إستغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية، تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة قد أصدر بيانا صحفيا حول القضية التي شغلت الرأي العام المحلي .


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