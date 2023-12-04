المسيلة.. قتيلان و3 جرحى اصطدام بين شاحنة وسيارة ببلدية ولاد سليمان

لقي شخصان حتفهما، فيما أصيب 3 آخرون، مساء اليوم الإثنين، اثر حادث مرور أليم بولاية المسيلة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 46 بلدية ولاد سليمان دائرة بن سرور.

وأوضح المصدر نفسه، الحادث يتمثل في اصطدام بين شاحنة و سيارة مما أسفر عن وفاة شخصين من جنس ذكر يبلغان من العمر 30 و40 سنة، و03 مصابين تم اسعافهم و نقلهم الى المستشفى فيما تم تحويل الوفيات الى مصلحة حفظ الجثث.